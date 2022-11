Al via il laboratorio di teatro promosso dal Grillo di Soverato

Partirà venerdì 4 novembre per concludersi a maggio 2023 il laboratorio di teatro promosso dal Grillo di Soverato e condotto da Silvana Luppino che il pubblico del teatro soveratese ha potuto apprezzare nella splendida interpretazione di Anna Cappelli di Annibale Ruccello.

Pensato per adulti che si avvicinano al teatro per la prima volta o con qualche esperienza di palcoscenico, il corso è dedicato a coloro che vogliono affrontare un percorso formativo, umano e creativo attraverso questa nobile arte.

Al centro del palcoscenico ci sono le emozioni, le proprie capacità comunicative e la costruzione di un percorso che sia individuale o di gruppo.

Il programma prevede:

Tecniche di espressione vocale e corporea

Conoscenza e gestione dello spazio scenico, reale e immaginario

Esercizi di lettura

Studio del personaggio

Gli obiettivi sono da ricercare in quello che Silvana Luppino comunica:

parla di un “affascinante viaggio verso un luogo inesplorato in cui mettersi alla prova” per superare la frattura tra mente, pensiero ed emozione. Per rimuovere i blocchi inibitori che limitano la nostra creatività…un viaggio per spogliarsi delle proprie armature per indossare se stessi”. E ancora l’apprendimento delle tecniche espressive, fonetiche, di uso della parola, della respirazione diaframmatica per arrivare alla messa in scena conclusiva di un testo teatrale con cui confrontarsi sui temi trattati.

Per informazioni e iscrizioni:

Tel. 096723156 – 393920240274

info@teatrodelgrillo.it