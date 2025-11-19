Al via il Primo Master di II Livello in Mobilità Elettrica ed Economia Circolare con 25 Borse di Studio da 16.000 euro

Un’opportunità imperdibile per neolaureati e professionisti: il Master MEEC lancia il bando per la prima edizione con un importante sostegno economico e una partnership strategica con MOTUS-E.

È stato ufficialmente lanciato il bando per la prima edizione del Master di II Livello in Mobilità Elettrica ed Economia Circolare (MEEC), un percorso formativo d’eccellenza che si propone come il primo nel suo genere in Italia, pensato per rispondere alla crescente domanda di competenze specialistiche nei settori della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica.

Il Master è indirizzato a un pubblico ampio ma qualificato, aprendo le porte non solo ai neolaureati ma anche ai lavoratori che desiderano riqualificarsi o specializzarsi.

A chi è rivolto il Master

​L’accesso è riservato ai laureati provenienti da un ventaglio di discipline fondamentali per l’innovazione circolare ed elettrica. Sono ammessi i laureati in:

​Chimica e Biologia

​Architettura

​Economia, Economia Aziendale e Finanza

​Fisica, Informatica, Matematica e Statistica

​Ingegneria

​Il percorso formativo è concepito come un’occasione di straordinaria crescita professionale, non solo per la qualità didattica, ma anche grazie alla collaborazione con MOTUS-E, la più importante associazione di categoria italiana che raggruppa tutti i maggiori player del settore. Questa partnership assicura che il Master sia allineato alle esigenze reali del mercato e offra agli iscritti una visione pratica e all’avanguardia del settore.

25 Borse di Studio per i migliori

​A rendere l’occasione ancora più appetibile è la disponibilità di ben 25 Borse di Studio, ciascuna del valore di 16.000 euro. Questo importante sostegno economico è pensato per permettere ai migliori laureati di frequentare i corsi con maggiore serenità, rendendo di fatto il Master MEEC un’opportunità formativa assolutamente imperdibile per chi aspira a un ruolo chiave nel futuro della mobilità e della sostenibilità.

​Il Master si caratterizza per la sua flessibilità nelle opportunità di apprendimento continuo, prevedendo anche l’apertura di Corsi a docenti ed uditori esterni, favorendo così un ambiente di scambio e aggiornamento costante.

​Scadenza Improrogabile

Gli interessati non dovranno attendere: la Domanda di Ammissione deve essere presentata entro e non oltre il 24 novembre 2025. Una data da segnare in calendario per assicurarsi un posto nel primo Master che unisce in Italia i temi strategici della mobilità elettrica e dell’economia circolare.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CLICCARE SULLA SEGUENTE IMMAGINE