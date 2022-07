Al via il tour di Teatro del Carro, il 22 luglio “Passi sulla mia testa” a Squillace

Proseguono senza sosta le attività del Teatro del Carro Pino Michienzi: dopo il successo dell’apertura della rassegna “Badolato Summer Theatre 2022”, organizzata per questa estate all’anfiteatro di Villa Collina e in attesa dell’ufficializzazione dei prossimi eventi badolatesi, venerdì 22 la compagnia comincerà un piccolo tour con le sue ultime produzioni.

Ad aprire il ricco programma sarà Passi sulla mia testa di Fabio Butera, la storia di un gruppo di anarchici calabresi nella Chicago di inizio ‘900, diretta dallo stesso Butera insieme a Luca Maria Michienzi, con protagonista Francesco Gallelli, che andrà in scena alle ore 21.00 al Castello Normanno di Squillace (Cz), nell’ambito di “Innesti contemporanei”. Lo stesso festival di teatro a cura di Nastro di Moebius ospiterà il giorno successivo, il 23 luglio, questa volta però alla Casa delle Culture, Semper fidelis, scritto e diretto da Saverio Tavano con protagonisti Francesco Gallelli, Margherita Smedile e Vincenzo Tripodo, che racconta degli asfissianti rapporti all’interno di una famiglia, dell’abuso di potere di un padre, fuori e dentro le mura domestiche.

Cambio di location per Spartacu strìt viù, la scrittura scenica dedicata alla figura del politico calabrese Franco Nisticò e alla sua lotta con ogni mezzo per il miglioramento e l’ammodernamento della Strada Statale 106, firmata da Francesco Gallelli diretto da Luca Maria Michienzi, che andrà in scena il 30 luglio alle ore 22.00 nella Villa Pertini di Borgia (Cz), sempre nell’ambito delle iniziative di “Innesti contemporanei”.

Per quanto riguarda il mese di agosto, “Spartacu” sarà ospite poi giovedì 4 del Malindi pub di Badolato (Cz), con inizio spettacolo alle ore 21.30.

Sabato 6, invece, all’anfiteatro di Santa Caterina dello Jonio (Cz), ci sarà una data di “Teresa, un pranzo di famiglia”, nato da un’idea di Franco Marzocchi e scritto da Francesca Chirico appositamente per la protagonista AnnaMaria De Luca, che interpreta con forza la Teresa del titolo, diretta da Luca Maria Michienzi.

Chiuderà il “tour” una data fuori regione: l’11 agosto “Semper fidelis” andrà in scena alla Torre degli inglesi di Capo Peloro, a Torre Faro (Me).