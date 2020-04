Al via la campagna social #settimanasantadacasa della Pro Loco di Badolato per la Pasqua 2020

Condividi con noi le tue foto-ricordo della Settimana Santa badolatese contribuendo a questo “Facebook Contest”. Pubblica le tue foto sul tuo profilo FB (anche su Instagram) con gli hashtag #settimanasantadacasa #pasquabadolato2020 e #iorestoacasa.

Puoi anche inviare le tue foto alla Pro Loco di Badolato:

>>> E-Mail (badolatoproloco@gmail.com)

>>> Messenger (@Pro Loco Badolato).

Pubblica – ed inviaci – anche foto storiche in bianco e nero, da ricercare tra i cassetti di casa o chiedendo a parenti e nonni, accompagnate magari da racconti ed aneddoti particolari del passato.

Ogni giorno, dal 4 al 13 Aprile 2020, pubblicheremo sulla pagina FB della “Pro Loco Badolato” le tue foto.

Seguici e sostieni questa iniziativa social.

È facile, smart e bella …allo stesso tempo!

Perché? La Pro Loco intende provar così a: creare il giusto “keep in touch” tra gli stessi badolatesi e neobadolatesi – vicini e lontani – mantenendo relazioni di comunità; promuovere in maniera originale Badolato e le sue tradizioni popolari; vivere e far “rivivere” in maniera diversa la tradizionale Settimana Santa badolatese con i suoi riti (che quest’anno non si svolgeranno per via dell’emergenza sanitaria e per le severe restrizioni in corso); distogliere i pensieri e la mente dall’assurda situazione di emergenza e quarantena che un po’ tutti viviamo drammaticamente da settimane e forse vivremo per tutto il mese di aprile.

Bisogna continuare a restare a casa, resistendo con pazienza e nel rispetto delle restrizioni #IORESTOACASA fino a quando questa assurda storia terminerà, senza però perdere la possibilità – anche in questo caso specifico – di pensare positivo e di “vivere” e “far rivivere” virtualmente la nostra Settimana Santa tutti assieme dalle nostre case.

ATTENZIONE: per questo “Facebook Contest” – aperto a tutte/i – non sono previsti premi. Abbiamo deciso che alla fine… “regaleremo” a tutti tanti abbracci e sorrisi durante un’escursione-festa che organizzeremo, ad emergenza sanitaria completamente rientrata, nei prossimi mesi a Badolato.

Prontiii?!? Viaaaa…!

Pubblicate ed inviateci le Vostre foto!