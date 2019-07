Al via la seconda edizione della Summer Cardinale, online il programma completo

L’Amministrazione comunale di Cardinale (CZ), guidata dal sindaco Danilo Staglianò, ha pubblicato il programma degli eventi per l’estate 2019. Quindi al via alla seconda edizione della #summercardinale che anche quest’anno sarà caratterizzata da attività culturali, spettacolo, sport e di intrattenimento per grandi e piccini.

Le varie associazioni del territorio saranno protagoniste dell’organizzazione dei diversi eventi. Il messaggio che l’Amministrazione comunale di Cardinale ha lanciato è “uniti si può”.

“Anche in questo 2019 – spiega il consigliere Giosuè Costa – le varie Associazioni si sono unite in un unico programma estivo, operando in modo eccellente e disinteressato nel nostro paese. Esse interagiscono, si incontrano e danno il meglio per esprimere le loro inclinazioni al servizio di Cardinale. Le ringrazio di vero cuore per avere messo insieme la #summercardinale19, questa è la dimostrazione che sotto lo stesso cielo estivo è tutto più bello”.

A partire dal 21 luglio fino a settembre tanti gli eventi in programma: da quelli culturali a quelli musicali, giochi e sagre per un’estate di tutti e per tutti.