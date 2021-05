Al via la stagione estiva a Squillace

Si avvia la macchina organizzativa per la stagione estiva 2021 a Squillace. Da alcuni giorni sono iniziati i lavori per la costruzione degli stabilimenti balneari in legno e del chiosco sul lungomare Ulisse dove insistono sei lidi. Di questi solo due sono in muratura.

Tutti offrono servizio di sdraio e ombrelloni oltre a una qualificata ristorazione e dove,di fronte al mare,si possono gustare pietanze a base di pesce fresco e tanto altro. Tirano un sospiro di sollievo gli operatori balneari ed i ristoratori che guardano con ottimismo alla prossima estate per poter guadagnare qualcosa dopo un inverno duro fatto di chiusura e perdita economica, per via della pandemia.

Di più. Sul lungomare sono stati installati i cestini per i rifiuti e anche quelli arancioni per conferire le deiezioni dei cani che hanno fatto la loro comparsa in tutto il paese grazie al contratto stipulato dal Comune con la Sieco. Il lungomare , inoltre, è stato ripulito da cima fondo con opere di decespugliazione da parte degli ex percettori di mobilità in deroga in forze al Comune di Squillace.

Amalia Feroleto