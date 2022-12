Al via lavori di restauro di alcune statue scolpite da Pietro e Michelangelo Drosi di Satriano

Da qualche giorno, nel laboratorio d’arte del maestro Giuseppe Mantella, a Isca sullo Jonio, così come comunicato dall’Associazione “Carlo e Gaetano Filangieri, hanno preso il via i lavori di restauro di alcune statue scolpite da Pietro e Michelangelo Drosi di Satriano.

L’iniziativa prende le mosse dall’impegno dell’ex sindaco di Satriano, Michele Drosi, che negli anni scorsi ha segnalato alla Regione Calabria l’esigenza di effettuare gli interventi di restauro necessari per salvaguardare e conservare quelle che sono importanti opere d’arte.

E a riprova del talento artistico dei Drosi, Nicola, Pietro e Michelangelo, nel campo della scultura lignea e anche come segno del riconoscimento del valore e della qualità delle loro opere, il segretario regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, d’intesa con la Regione Calabria, ha predisposto un elenco dei beni artistici mobili (statue, dipinti, ecc) con le relative somme sui quali effettuare gli interventi di restauro.

Si tratta di 37 interventi in tutta la regione, secondo l’ordine di priorità stabilito dall’accordo Stato-Regione. Di questi, ben cinque interventi riguardano opere degli scultori Drosi, come le statue della Madonna del Grignetto a Badolato, di San Giuseppe, di San Francesco di Paola, di Santa Lucia, di San Rocco della Chiesa di Santa Maria d’Altavilla a Satriano. A conclusione dei lavori di restauro, l’associazione Filangieri esporrà in una mostra, nel comune di Satriano, le cinque opere riportate dall’artista Mantella all’antico splendore.