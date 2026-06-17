Al via le finali regionali Calcio a 11 Over 35 Amatori ASC

Tutto è pronto, il conto alla rovescia è cominciato e la macchina organizzativa è a pieno regime, in quanto da venerdì 19 fino a domenica 21 giugno p.v. le migliori squadre calabresi A.S.C. di calcio A11 amatori over 35 si daranno sportivamente battaglia sul terreno di gioco dello Stadio Stefano Rizzo di Rossano (CS) per la conquista del titolo di campione regionale.

La Nuova Soverato, l’Hammers ed il San Pietro Calcio 2010, squadre titolate, che hanno praticamente dominato, arrivando in testa alla classifica generale dei rispettivi gironi, si contenderanno quindi il titolo regionale e la possibilità di staccare il biglietto per la partecipazione dal 4 al 6 settembre a Misano alle finali nazionali A.S.C.

L’Hammers di mister Sergio De Siena e del presidente Tonino Pironaci detentore del titolo avendolo conquistato lo scorso anno sempre in quel di Rossano (CS), sotto un sole cocente ed in una finale epica contro il Real Filadelfia tenterà di riconquistare la Coppa del primato, invece per il San Pietro Calcio 2010 di mister Domenico Chirico e del presedente Franco Gallo, artefici di un team ben strutturato, è alla prima partecipazione ad una finale regionale A.S.C., ma tutta la squadra è consapevole dei propri mezzi tecnici ed ha tanta voglia di ben figurare in questo arduo cimento.

Per quanto riguarda la Nuova Soverato – Amici di Peppe Teti del presidente Gerardo Corapi e di mister Diego Castanò all’ennesima partecipazione alle finali regionali, ma a quanto è dato sapere, la squadra è già sotto pressione con allenamenti costanti e riunioni tecniche già da un mese, per poter preparare al meglio la tre giorni rossanese e facendo attenzione a qualche novità importante nel proprio roster.

Sarà sicuramente, in quanto esistono tutti i presupposti, un momento sportivo calcistico di alto livello in campo amatoriale regionale, molto atteso nel mondo A.S.C. tra gli addetti ai lavori, in un evento sentito da tutte le squadre e dove si spera che possa prevalere la sportività, il sano agonismo e soprattutto l’aggregazione, in quanto tutto lo staff e tutti i partecipanti sono alloggiati e quindi vivranno questa tre giorni all’interno del RESORT FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA ex Valtur di Rossano (CS).