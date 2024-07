Al via le manifestazioni estive della Pro loco di Petrizzi

Sarà l’estemporanea di pittura nelle vie del centro abitato domenica 7 Luglio ad aprire il sipario delle manifestazioni estive della Pro loco Petrizzi “Il fiore di pietra”.

Come consuetudine le opere, aventi quest’anno tema “Petrizzi in libertà”, saranno improvvisate e realizzate durante la giornata davanti agli occhi curiosi di numerosi spettatori per poi essere valutate e premiate da una apposita giuria in serata.

Appuntamenti per poco più di un mese quelli programmati dal locale sodalizio che per accontentare tutti, al solito strizzano l’occhio alla cultura ed alla musica ma pure alla gastronomia ed al divertimento.

Dalle vie del borgo prestate alla pittura è cosi che il 19 Luglio si passerà alla presentazione del volume “Ecco chi è stato” nella stessa casa delle culture dove nei tre giorni successivi, quindi 20-21 e 22 Luglio i flauti suonerano per ricordare Giordano Sanginiti venuto a mancare lo scorso anno in moto in provincia di Padova,

Il 28 Luglio sarà l’autore de “L’arcolaio delle fiabe” a parlare al pubblico del proprio volume.

Agosto sarà all’insegna del buon mangiare e bere perchè nello splendido scenario di piazza Regina Elena il 5 si terrà con la partecipazione delle migliori cantine vinicole della regione la IV edizione del Vedi Vidi Vinum ed il 9 la XLV edizione dell’attesissima, partecipata unica e vera sagra, malgrado le svariate tentate imitazioni, delle succulente penne all’arrabbiata che da queste parti, vuoi per la speciale segreta ricetta del sugo che le condisce, vuoi per il buon vinello che le accompagna, risultano avere un sapore speciale.

Il 12 a rafforzamento di quel legame che da sempre unisce “Il fiore di Pietra” alla musica, il compito di estasiare la platea di intenditori alle note terapiche del pianoforte del Maestro Jun Kanno.

Un ricco cartellone di manifestazioni degne di nota convince che trascorrere una serata estiva nell’ameno e caratteristico borgo equidistante dal mare e dai monti, sia forse la scelta giusta.

La salubrità dell’aria del resto e la caratteristicità di viuzze ripopolate, è innegabile diano d’estate a Petrizzi ed al proprio pioppo, una luce diversa.

Massimiliano Giorla