​Al via oggi il Pasta Fest a Lamezia Terme: tre giorni dedicati alla cultura della pasta calabrese

Prende il via oggi, giovedì 29 ottobre, il Pasta Fest, l’evento interamente dedicato alla pasta calabrese in programma fino a sabato 31 ottobre lungo Corso Giovanni Nicotera, a Lamezia Terme.

​Tre giornate pensate per riscoprire e valorizzare la cultura pastaia regionale attraverso i suoi sapori, le sue tradizioni e un patrimonio di conoscenze che si tramanda da generazioni.

​Il programma prenderà il via ogni sera alle ore 19:30 con la conduzione di Mara Larussa, che accompagnerà il pubblico nel corso di tutte e tre le serate tra momenti di approfondimento, ospiti d’eccezione, appuntamenti culturali e intrattenimento.

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

​Giovedì 29 ottobre (Inaugurazione):

Interventi istituzionali di:

​Roberto Cosentino, Direttore Generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria;

​Francesco Esposito, Presidente di ASSOGAL Calabria;

​Salvatore Astorino, Presidente di Pastai Italia.

Venerdì 30 ottobre:

Apertura con l’intervento dell’Assessore Spinelli, a cui seguirà la presentazione del libro “Tesori da scoprire – La cultura gastronomica tra luoghi storici e paesaggi calabresi” di Marisa Gigliotti, un’occasione per approfondire il profondo legame tra identità gastronomica, territorio e patrimonio culturale.

Sabato 31 ottobre:

Intervento di Pietro Falbo, Presidente di Unioncamere Calabria. A seguire, la presentazione del volume di Massimo Tigani Sava, “L’Alberello Enotrio. Dai Sissizi di Re Italo alla Dieta Mediterranea. Le radici identitarie dell’agroalimentare calabrese”, un’opera dedicata alle origini e all’evoluzione della cultura agroalimentare della regione.

COOKING SHOW, MUSICA E GASTRONOMIA

​Accanto agli incontri culturali, il Pasta Fest offrirà ogni sera un ricco programma di musica dal vivo e cooking show con rinomati chef del territorio: Daniele Averta, Luigi Quintieri, Valentina Amato e Antonio Franzè, chiamati a interpretare la tradizione gastronomica regionale attraverso le proprie proposte culinarie.

Grande protagonista delle tre serate sarà naturalmente la pasta, declinata in un menù che unisce ricette storiche e proposte originali, pensato per rendere la cultura gastronomica calabrese accessibile a tutti.

Tra le specialità da degustare:

​Pasta con ragù di maialino nero e caciocavallo

​Cavatelli con baccalà

​Zuppe tradizionali della cucina calabrese

​Frittatine di pasta

​Pastamisù, un’esclusiva e originale reinterpretazione in chiave dolce di uno dei simboli più amati della cucina.

SCHEDA INFORMATIVA EVENTO

​Dove: Lamezia Terme (CZ) – Corso Giovanni Nicotera

​Quando: Da giovedì 29 a sabato 31 ottobre

​Ora d’inizio: Ore 19:30

​Ingresso: Libero

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