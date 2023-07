Al via “Riflessi sonori”, il Festival pianistico che a Montepaone darà voce alla bellezza

A Palazzo Pirrò, i concerti sotto la direzione artistica del M°Davide Cerullo

Qualità artistica, cultura e raffinatezza, gli elementi fondanti il Festival pianistico che si terrà a Montepaone centro, presso Palazzo Pirrò, alle 21:30 con ingresso libero, nei giorni: 24 luglio, 1° agosto e 8 agosto.

Patrocinato dall’Amministrazione comunale, da sempre sensibile e attenta ai progetti artistici di pregio, con la collaborazione attiva e preziosa dell’Associazione commercianti di Montepaone, il Festival giunge alla sua seconda edizione ed è pronto a incantare il pubblico con un programma pensato all’insegna della professionalità, dello stile e dell’eleganza.

La direzione artistica, come per lo scorso anno, sarà curata dal M°Davide Cerullo. Numerosi i suoi concerti all’attivo, più volte solista con l’orchestra, vincitore di diversi premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, ha partecipato anche a tante masterclass con pianisti di fama mondiale e ha da sempre dimostrato una grande attenzione alla promozione culturale attraverso il linguaggio musicale.

«“Riflessi sonori” nasce dal desiderio di veicolare contenuti ed emozioni attraverso la musica» dichiara il M°Davide Cerullo. «Il suono che il pianoforte emana incontra l’animo di chi ascolta e riflette tutta la sua forza, la sua intensità, in esso. I concerti che animeranno Palazzo Pirrò» continua, «saranno, quindi, occasione per vivere una esperienza travolgente, estatica, che fa della musica una dimensione vitale e imprescindibile per vivere con autenticità e consapevolezza la realtà che esperiamo ogni giorno. I capolavori della musica colta che verranno eseguiti saranno “solo” il mezzo, insieme al pianoforte, per godere di tutto ciò».

Il concerto di apertura del Festival, il 24 luglio, vedrà impegnato proprio il suo direttore artistico. Il M°Davide Cerullo aprirà i battenti con un programma d’eccezione.

A seguire, il 1° agosto, il concerto del M°Daniele Paolillo che, in piena carriera concertistica, risulta vincitore di numerosi concorsi, tra cui spiccano la vittoria del Premio delle arti (a soli 16 anni) e il piazzamento tra i 12 semifinalisti del concorso Ferruccio Busoni, tra i più importanti al mondo. La sua maturità musicale troverà espressione in un programma di sala che non può non rapire chi ascolta.

In chiusura, l’8 agosto, il M°Alessia Petrone, che calca prestigiosi palcoscenici ed è vincitrice di numerosi premi pianistici. Attualmente, frequenta il Master of Advanced Studies in Music, nella classe del M°Anna Kravtchenko, presso il conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano Performance and Interpretation. Un concerto, il suo, che chiuderà con grande raffinatezza una rassegna pensata per rendere ragione al valore inestimabile della musica.

Il linguaggio musicale, infatti, rientra a pieno titolo nei beni socioculturali non misurabili in termini quantitativi. Scegliere di prestarle ascolto diventa un nobile investimento a lungo termine, necessario per la crescita individuale e comunitaria.

“Riflessi sonori” è in prima linea nella divulgazione di una idea di musica concepita come arricchimento conoscitivo e interiore e i concerti che ne costituiscono l’anima saranno la dimostrazione pratica di un progetto educativo e formativo ad ampio spettro.

Si invita la cittadinanza a partecipare e si ringraziano caldamente gli sponsor aderenti.

Laura Montuoro