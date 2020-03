Al via un “Progetto Civico” in vista delle prossime elezioni comunali di Satriano

I rappresentanti di forze politiche come il PD, il gruppo “Cantiere Satriano”, ex amministratori e gli “Indipendenti per Satriano” sono al lavoro, da qualche tempo, per la costruzione di una larga alleanza per dare vita a un “Progetto Civico” in vista delle prossime elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale.

Un progetto dal profilo civico per superare un triennio caratterizzato da ben due gestioni commissariali e da una esperienza di governo terminata anticipatamente per la nota vicenda dell’incompatibilità e per le divisioni interne che si sono verificate, e in grado di garantire stabilità e governabilità nell’interesse esclusivo dei cittadini di Satriano.

Sono in corso, pertanto, per un ulteriore allargamento della costituenda coalizione, interlocuzioni e confronti con altri Movimenti e gruppi, che hanno già preso atto della volontà di andare nella direzione sopra delineata e si sono riservati, a stretto giro, di definire le loro posizioni.

Così come sono previsti, nei prossimi giorni, diversi incontri con altre aree e personalità che possono essere interessate a portare avanti un disegno così ambizioso ed esaltante che ha al centro un solo grande obiettivo: quello di aprire una nuova fase e una nuova stagione per tutta la Comunità di Satriano.