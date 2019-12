Albero cade e trancia cavi Enel nel catanzarese, tecnici al lavoro

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina è intervenuta ieri sera in via A. Izzi De Falenta nella zona sud della città per un albero d’alto fusto abbattutosi sulla sede stradale.

L’albero nella caduta, tranciava i cavi della bassa tensione.

Sul posto richiesto intervento dei tecnici Enel per il ripristino della linea elettrica.

Intervento dei vigili del fuoco per la rimozione dell’albero che attualmente ostruisce l’intera strada. Disagi per alcune abitazioni della zona al momento senza luce.