Albero d’alto fusto si spezza e si abbatte su auto in transito

Albero d’alto fusto si spezza abbattendosi su auto in transito.

È accaduto pochi minuti fa in Loc. Vonio nel comune di Lamezia Terme.

Un albero d’alto fusto, spezzatosi alla base, si è abbattuto sulla carreggiata della strada che collega Loc. Vonio con la frazione Acquafredda.

L’albero cadendo, colpiva in pieno una Fiat Stilo in transito.

A bordo della vettura il conducente e la moglie. Illeso il primo mentre la donna che riportava ferite non gravi alla testa veniva tempestivamente trasportata presso struttura ospedaliera da una vettura privata prima dell’arrivo del Suem118.

Intervento dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è valso alla messa in sicurezza della vettura. Si attende sul posto polizia locale per i rilievi di competenza terminati i quali i vigili del fuoco procederanno alla rimozione dell’albero.

La strada interessata chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.