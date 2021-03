Albero europeo dell’anno: secondo posto per il Platano in Calabria

Sfiora il trionfo il Platano millenario di Curinga nel concorso dell’Albero europeo dell’anno. L’importante riconoscimento va alla millenaria Carrasca di Lecina, in Spagna.

Il Platano millenario di Curinga (o di Vrisi) non riesce nell’impresa di vincere il titolo dell’Albero europeo dell’anno 2021. Soltanto secondo posto per l’albero, l’unico italiano in concorso, che ha ottenuto ben 78.210 voti totali.

A vincere l’insigne riconoscimento è stata la millenaria Carrasca di Lecina, nella provincia spagnola di Huesca, che ha battuto, grazie a 104.264 voti, la concorrenza degli altri quattordici alberi finalisti. Al terzo gradino del podio si è piazzato l’antico Sicomoro di Derbent, Russia, con 66.026 preferenze.

La millenaria Carrasca di Lecina succede nell’albo d’oro della manifestazione istituita da Environmental Partnership Association al cosiddetto Guardiano del villaggio allagato, il pino silvestre di Chudobín, in Repubblica Ceca, che trionfò nell’edizione 2020. (Glicine Associazione)