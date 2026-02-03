Alcol a minorenni con distributore automatico, sequestri e sanzioni

Controlli straordinari della Polizia a Lamezia Terme. I servizi hanno interessato tutte le aree del centro cittadino, le zone a maggiore afflusso di persone e i principali luoghi di aggregazione, con particolare attenzione agli esercizi pubblici, alle aree della movida e all’area mercatale “G. Lucchino”, caratterizzate da un’alta concentrazione di giovani, fra cui appunto minori particolarmente esposti a condotte illecite legate all’abuso di alcool e sostanze stupefacenti.

All’operazione ad “alto impatto” hanno preso parte, oltre agli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme, Personale della Squadra Amministrativa della Questura di Catanzaro ed Equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia. I controlli si sono avvalsi, inoltre, della collaborazione di personale specializzato dell’AR.P.A.C.A.L. e dell’A.S.P. di Catanzaro.

Identificate 499 persone e controllati 246 veicoli; elevate 5 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e sono stati svolti accertamenti amministrativi nei confronti di diversi esercizi commerciali.

Tali attività hanno portato al sequestro amministrativo di un distributore automatico di bevande, con contestuale sanzione amministrativa al titolare dello stesso, una volta accertata la somministrazione di bevande alcoliche senza l’identificazione dell’acquirente al fine di verificare la maggiore età.

Sono state, inoltre, accertate e contestate violazioni amministrative a due locali pubblici, rispettivamente responsabili uno per la somministrazione di bevande alcoliche ai minori e l’altro per l’assenza del dispositivo di rilevazione del tasso alcolemico, oltre alla mancata esibizione della tabella ministeriale.