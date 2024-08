Alcol a minorenni, titolare e baristi di un locale sanzionati

Una serata di controlli ha portato alla luce gravi violazioni in un noto locale di intrattenimento del capoluogo crotonese. La Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Crotone ha denunciato il titolare e due baristi per aver somministrato bevande alcoliche a due minorenni, uno dei quali di soli 13 anni.

Durante un’ispezione, gli agenti hanno notato due giovani che sembravano essere al di sotto della maggiore età, intenti a consumare cocktail a base di alcol. Gli accertamenti hanno confermato i sospetti: i due ragazzi avevano rispettivamente 13 e 17 anni. Di fronte a tale situazione, le autorità hanno immediatamente proceduto alle necessarie contestazioni.

Il barista responsabile del servizio al 13enne e il titolare del locale sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone. La somministrazione di alcol a un minore di questa età è infatti considerata un reato grave.

Per quanto riguarda il 17enne, è stata applicata la prevista sanzione amministrativa. Inoltre, il locale è stato sanzionato per non aver rispettato l’obbligo di sospendere la somministrazione di bevande alcoliche tra le ore 3.00 e le ore 6.00 del mattino.

Durante la stessa operazione di controllo, le autorità hanno riscontrato un’altra irregolarità in un locale situato sul lungomare di Crotone. Il titolare è stato sanzionato per aver occupato abusivamente una porzione di suolo pubblico, utilizzando sedie, tavoli e fioriere al di fuori dello spazio autorizzato.

Questi episodi sottolineano l’importanza di rispettare le normative vigenti, soprattutto quando si tratta di tutelare la salute e la sicurezza dei minori. Le autorità continueranno a monitorare attentamente i locali della zona per garantire il rispetto delle leggi.