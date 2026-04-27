Alecci consegna targa ricordo alla cantante soveratese Elena Battista, giovane promessa della musica italiana



Ho consegnato una targa ricordo e un buono per acquisti tecnologici alla giovanissima cantante calabrese Elena Battista come riconoscimento per i brillanti risultati da lei conseguiti nel mondo della musica e dello spettacolo.

Elena, a soli 13 anni, è già una giovanissima promessa della musica italiana. Originaria di Soverato, sin da piccolissima ha coltivato questa sua grande passione raggiungendo in pochi mesi fa un traguardo molto importante: la conquista del podio del contest Sanremo New Talent ricevendo l’ambito Disco d’Oro Music Award durante la premiazione nel Salotto delle Celebrità nella Città dei Fiori.

Ho avuto il piacere di ascoltare dal vivo la voce di Elena e nella sua esibizione mi hanno molto colpito la maturità vocale e la presenza scenica. Per ora, tra esibizioni e le lezioni al conservatorio, il prossimo obiettivo è quello di superare con ottimi risultati gli esami di terza media.

Ma sono certo che la passione e il talento cristallino di Elena, sapranno fare la differenza per il futuro. Nuovi traguardi e nuovi successi la attendono.