Alecci riguardo manifestazione il “Villaggio della Salute” che si terrà venerdì 13 a Soverato

Il Consigliere Alecci: “Oggi è sempre più necessario diffondere anche attraverso eventi di questo tipo la cultura della prevenzione. Alla manifestazione parteciperanno circa 15 specialisti provenienti dal Gemelli, dalla Federico II e dall’Università Magna Graecia.”

La prevenzione prima di tutto! Venerdì 13 marzo la Villa Comunale di Soverato ospiterà “il Villaggio della Salute”, un importante evento di rilievo nazionale promosso e organizzato dalla Fondazione ANASTE Humanitas. Protagonista della giornata sarà il “Longevity Check-up”, iniziativa di promozione della salute e della prevenzione rivolta alla popolazione, voluta dal Prof. Francesco Landi, Direttore del Centro di Medicina dell’Invecchiamento (CEMI) del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, coordinata dalla dr.ssa Alba Malara, Presidente della Fondazione ANASTE Humanitas e realizzata dal team del CEMI insieme ai medici della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

ll Longevity Check-up rappresenta una delle iniziative che il Policlinico Universitario Gemelli realizza per promuovere la prevenzione e la cultura della longevità, attraverso attività di screening e sensibilizzazione rivolte direttamente alla popolazione. Un’occasione da non perdere per l’intero comprensorio e per chi intende dedicare un po’ di tempo alla propria salute.

Nel corso della giornata, che segue l’incontro istituzionale di presentazione avvenuto nella Sala Verde della Cittadella Regionale, sarà possibile, infatti, la valutazione gratuita e la misurazione dei sette principali fattori di rischio cardiovascolare, anche grazie ad una grande partecipazione di medici e specialisti: ben 7 del Policlinico Universitario A. Gemelli, 4 dell’Università Federico II di Napoli, 3 dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Accanto agli screening sanitari, ci saranno momenti dedicati al movimento e al benessere, aperti a tutti i cittadini, con attività di Pilates, Tai Chi e riscaldamento guidato. La giornata si concluderà con una camminata sul lungomare di circa 4 chilometri, un vero e proprio percorso di “piena salute” aperto alla partecipazione a tutti.

Oggi è sempre più necessario diffondere anche attraverso eventi di questo tipo la cultura della prevenzione. Come ci dicono i maggiori esperti, sebbene l’età media si stia spostando in avanti, è sempre più imprescindibile cominciare a fare screening e check-up sanitari il prima possibile in età adulta, al fine anche di scongiurare peggioramenti e difficoltà successive.

Per l’organizzazione di questa importante manifestazione è doveroso ringraziare l’amministrazione comunale di Soverato nelle persone del Sindaco Daniele Vacca e del Vicesindaco Emanuele Amoruso, Alba Malara, Presidente della Fondazione ANASTE Humanitas che a seguito di una lunga interlocuzione ha scelto Soverato come location dell’evento e il Prof. Dario Leosco, Presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) per la partecipazione.