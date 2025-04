Alecci sui fondi destinati alla costruzione del nuovo ospedale di Catanzaro.

Alecci: “Su un’opera così importante stop a balletti di cifre e informazioni frammentarie sui giornali. Ho presentato un’interrogazione al Presidente e Commissario Occhiuto per avere una risposta ufficiale riguardo le risorse disponibili e il cronoprogramma per la realizzazione della struttura”.

In riferimento ai fondi previsti per la realizzazione del nuovo ospedale di Catanzaro, credo che argomenti di questo tipo debbano essere affrontati per vie istituzionali e con documentazioni chiare, fuori da qualunque tipo di fraintendimento o confusione.

Sulle risorse destinate a questa importantissima struttura e sulla loro provenienza, infatti, negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una serie di dichiarazioni e controdichiarazioni sugli organi di stampa che, però, non hanno a mio avviso reso facile la comprensione dello stato delle cose sia agli addetti ai lavori che, e questa è la cosa più grave, ai cittadini calabresi.

Un balletto di cifre e informazioni frammentarie, che si sono rincorse nei vari giorni, senza fugare, di fatto, alcun lecito dubbio.

Per questo motivo, come ho sempre cercato di operare, con l’obiettivo di fare urgentemente chiarezza e sgombrare ufficialmente il campo dalla confusione che alimenta l’incertezza nell’intera cittadinanza, ho presentato una interrogazione al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, anche in qualità di Commissario ad acta per la Sanità e di Commissario per l’emergenza ospedaliera, per conoscere l’esatto ammontare dei fondi effettivamente disponibili, e la relativa provenienza, per la realizzazione del nuovo Ospedale di Catanzaro.

Tramite questo atto ufficiale mi aspetto, a stretto giro, una risposta chiara ed inequivocabile rispetto alla risorse disponibili e al futuro cronoprogramma per la realizzazione di un ospedale che, per ora solo a parole, dovrà essere per i prossimi decenni un’eccellenza e un riferimento sanitario per l’intera Italia Meridionale.