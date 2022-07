Alecci sul riconoscimento del Time a Kalabria Trekking

“Il Time, una delle riviste più prestigiose a livello internazionale, ha inserito la Calabria, come unica meta italiana, tra le 50 “straordinarie destinazioni” da esplorare nel mondo”.

“All’interno del numero speciale dal titolo “The World’s Greatest Places Of 2022”, una guida che intende suggerire ai lettori le mete internazionali “da non perdere”, il settimanale statunitense, dopo aver descritto le bellezze della nostra regione, si concentra in particolare sul progetto “Kalabria Coast to Coast” dell’Associazione Kalabria Trekking di Pizzo, un percorso di tre giorni che mette in collegamento Pizzo con Soverato, attraverso un cammino di circa 55 chilometri all’interno delle province di Catanzaro e Vibo Valentia. Il percorso è descritto dai giornalisti del settimanale USA con parole cariche di meraviglia e trasporto”.

“Questo prestigioso riconoscimento mi inorgoglisce in maniera particolare, poiché, ho creduto fin da subito nelle potenzialità di questo ambizioso progetto, sottoscrivendo in qualità di Sindaco di Soverato un protocollo d’intesa con i responsabili dell’Associazione Kalabria Trekking”.

“Poco più di un anno fa, nel maggio del 2021, avevo voluto “testare” personalmente questa esperienza, toccando con mano la grande suggestività del percorso, tra borghi, ruscelli, boschi ricchi di fauna, panorami mozzafiato, eccellenze enogastronomiche tipiche, così come la preparazione e la gentilezza delle guide. Un’esperienza unica e bellissima che, in seguito, ho promosso con molto entusiasmo”.

“Casi di successo come questo dimostrano, ancora una volta, che anche nella nostra regione le buone idee, il coraggio e la determinazione possono essere premiati. Un grande plauso è, dunque, doveroso nei confronti di chi ha dato vita ad un progetto di questo tipo, ai ragazzi dell’associazione Kalabria Trekking che hanno avuto la straordinaria capacità di lasciarsi “ispirare” dalla bellezza che gli stava intorno, la straordinaria bellezza della nostra Calabria. Siamo fieri di voi!”. Lo rende noto in un comunicato il consigliere regionale, Ernesto Alecci.