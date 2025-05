Alecci sulla presentazione libro dell’autrice Rossella Nasso “Prevenire, Marciare, Restare”

Un’opera viva ed emozionante, realizzata col sostegno del Consigliere Regionale Ernesto Alecci: “Il libro verrà distribuito gratuitamente negli ambulatori per trasmettere fiducia in chi si sottopone a screening e cure mediche. Ritengo onesto nei confronti dei calabresi mettere in evidenza ciò che non va bene, come ho sempre fatto, ma anche, in maniera costruttiva, quelle realtà che funzionano e da cui bisogna ripartire”.

“Prevenire, Marciare, Restare”, è questo il significativo titolo del nuovo libro dell’autrice calabrese Rossella Nasso che sarà presentato giovedì 8 maggio 2025 alle ore 11.00 presso la Sala Multimediale del presidio ospedaliero Pugliese (Piano 5, Scala A) a Catanzaro. L’opera, realizzata con il sostegno del Consigliere Regionale Ernesto Alecci, è composta da una serie di interviste fatte dall’autrice ad alcune pazienti del reparto Breast Unit dell’Azienda ospedaliera Dulbecco di Catanzaro in cui Rossella Nasso raccoglie le storie, le emozioni, i sentimenti più veri di giovani donne calabresi che dopo una diagnosi nefasta di tumore al seno hanno deciso di rimanere in Calabria per curarsi.

Storie in cui si fondono la paura, lo sgomento, la speranza, la gioia, in un turbinio di emozioni che arrivano con forza al lettore tramite pagine che sanno di vita: “Ho deciso di sostenere questo brillante lavoro – ha dichiarato il Consigliere Ernesto Alecci – sin dai primi momenti in cui Rossella me ne ha parlato, perché credo che sia uno strumento eccezionale per comunicare forza e coraggio alle, purtroppo, tante donne calabresi sfortunate che si trovano a vivere in prima persona un’esperienza terribile come la malattia.

Donne che si trovano di fronte ad un bivio e devono decidere se restare a curarsi nella loro terra oppure cominciare una difficile e dispendiosa migrazione sanitaria. Le copie del libro verranno distribuite gratuitamente all’interno degli stessi ambulatori per trasmettere fiducia e coraggio in chi si appresta a sottoporsi agli screening e alle cure mediche, tramite il racconto di altre donne che hanno vissuto lo stesso percorso, curandosi qui in Calabria, presso l’azienda sanitaria Dulbecco.

Il dibattito sulla Sanità nella nostra regione è sempre al centro dell’attenzione e della cronaca. Ritengo onesto e giusto nei confronti dei calabresi mettere in evidenza, come ho sempre fatto nella mia attività politica, ciò che non va bene, ciò che è migliorabile, ma anche, in maniera costruttiva, quelle realtà che funzionano e da cui bisogna ripartire”.

All’incontro, moderato dalla giornalista Maria Rita Galati, parteciperanno, oltre all’autrice Rossella Nasso e al Consigliere Alecci, Francesco Abbonante, Coordinatore clinico Breast Unit A.O.U. “Renato Dulbecco” Calabria Centro, e Simona Carbone, Commissario straordinario A.O.U. “Renato Dulbecco”.