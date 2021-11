Alessandra Condito di Squillace finalista al concorso Miss Principessa d’Europa

La giovane squillacese Alessandra Condito è la prima finalista nazionale del concorso “Miss Principessa d’Europa”, che si terrà il prossimo anno a settembre a Rimini. La ragazza sarà accompagnata dalla talent scout per la Calabria Conny Severini.

Il concorso di bellezza – che vede come patron Devis Paganelli, agente di svariati vip della tv, già talent scout per Miss Universo, produttore televisivo e discografico, direttore di casting televisivi – sceglie la più bella d’Italia tra oltre 3000 candidate ogni anno, attraverso 120 selezioni organizzate in tutte le regioni da talent scout professionisti accreditati.

Dopo le finali regionali solo cento miss, dai 15 ai 26 anni d’età, arriveranno a Rimini per le registrazioni televisive all’Altromondo Studios, che andranno in onda su Sky. Il concorso “Miss Principessa d’Europa” è giunto in Calabria da due anni grazie alla talent scout Conny Severini, che segue con amore e impegno le ragazze nelle tappe mensili per tutta la regione. All’Hotel Olimpo, in Sila, Alessandra si è aggiudicata la prima fascia nazionale per accedere direttamente alla finale.

Grazie al patron Devis Paganelli oggi il concorso di bellezza è al top. Ci sono centinaia di contest di piccola e media entità e ce ne sono tre accreditati al Coordinamento Italiano Professionisti Moda e Spettacolo, tra i quali, appunto, “Miss Principessa d’Europa”. Alessandra Condito ha 15 anni e frequenta il secondo anno del liceo delle Scienze umane “E. Fermi” di Catanzaro Lido.

La giovane e bella squillacese è entusiasta di questo percorso e di questa esperienza. «Ho fatto tante amicizie – afferma – con le ragazze del concorso e il mio sogno è di entrare nel mondo dello spettacolo e intraprendere questa carriera». Nello scorso mese di settembre la finale nazionale del concorso per il 2021 si è conclusa con l’incoronazione della sedicenne lombarda Gaia Grimoldi come “Miss Principessa d’Europa” di quest’anno. Per il titolo del 2022 il tifo è tutto per la nostra Alessandra Condito!

Carmela Commodaro – S1TV