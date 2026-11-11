Alessandro Borghese fa tappa a Reggio Calabria: stasera su TV8 la sfida tra i ristoranti del centro storico

La grande cucina della tradizione calabrese torna protagonista sul piccolo schermo. Questa sera, mercoledì 11 novembre alle ore 21:30, TV8 trasmetterà l’attesissima puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, la celebre produzione Banijay Italia sostenuta dalla Calabria Film Commission.
Questa volta l’iconico van dai vetri oscurati di chef Borghese ha fatto tappa nel cuore di Reggio Calabria, per una sfida all’ultimo piatto tra i migliori locali del centro cittadino. Un viaggio tra le bellezze paesaggistiche e i luoghi di cultura della “Calabria Straordinaria”, dove la convivialità incontra l’eccellenza delle materie prime locali.
Il grande protagonista della serata — eletto a piatto special della sfida — sarà un simbolo indiscusso della tradizione culinaria dello Stretto: il pesce spada alla ghiotta. Un classico della cucina reggina, dove la freschezza del pescato si sposa con il gusto deciso di pomodoro, capperi, olive e profumi mediterranei.
Chi si aggiudicherà il titolo di miglior ristorante del centro storico di Reggio Calabria e il leggendario “dieci” di chef Borghese? L’appuntamento per scoprirlo è fissato per questa sera, in prima serata su TV8.