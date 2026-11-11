Alessandro Borghese fa tappa a Reggio Calabria: stasera su TV8 la sfida tra i ristoranti del centro storico


La grande cucina della tradizione calabrese torna protagonista sul piccolo schermo. Questa sera, mercoledì 11 novembre alle ore 21:30, TV8 trasmetterà l’attesissima puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, la celebre produzione Banijay Italia sostenuta dalla Calabria Film Commission.

​Questa volta l’iconico van dai vetri oscurati di chef Borghese ha fatto tappa nel cuore di Reggio Calabria, per una sfida all’ultimo piatto tra i migliori locali del centro cittadino. Un viaggio tra le bellezze paesaggistiche e i luoghi di cultura della “Calabria Straordinaria”, dove la convivialità incontra l’eccellenza delle materie prime locali.

​Il grande protagonista della serata — eletto a piatto special della sfida — sarà un simbolo indiscusso della tradizione culinaria dello Stretto: il pesce spada alla ghiotta. Un classico della cucina reggina, dove la freschezza del pescato si sposa con il gusto deciso di pomodoro, capperi, olive e profumi mediterranei.

​Chi si aggiudicherà il titolo di miglior ristorante del centro storico di Reggio Calabria e il leggendario “dieci” di chef Borghese? L’appuntamento per scoprirlo è fissato per questa sera, in prima serata su TV8.