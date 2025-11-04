Alessandro Borghese incantato dalla bellezza storica e gastronomica della Calabria

Lo chef Alessandro Borghese è sbarcato a Reggio Calabria per registrare una nuova puntata del suo popolarissimo show culinario, “4 Ristoranti”, e non ha perso l’occasione per decantare sui social network la bellezza autentica e la ricchezza storica e gastronomica della Calabria, un legame che affonda le radici nella sua vita privata.

In un post che suona come una vera e propria dichiarazione d’amore, Borghese ha messo da parte i preconcetti, preferendo il contatto diretto con la realtà: “I pregiudizi non mi sono mai piaciuti! Preferisco toccare con mano la realtà, capire, lasciarmi incuriosire, come la Calabria,” ha scritto lo chef.

Un legame profondo, quello con la regione, che rivive “nel cuore di mia moglie, nel suo legame profondo con Praia e l’Isola Dino e le mie figlie, che in questo mare hanno imparato a nuotare e crescere.”

Il ritorno, in pieno novembre, fino alla “punta estrema dello Stivale” è descritto come un’esperienza toccante, un abbraccio discreto: “è come toccare una terra che entra in punta di piedi, ti accoglie in silenzio, ti guarda negli occhi nella sua autenticità: Reggio Calabria.”

Storia, Arte e Il “Chilometro Più Bello d’Italia”

​Reggio Calabria viene celebrata da Borghese come terra di “Memoria e orgoglio, tra le più antiche d’Italia, nata come Rhegion quasi tremila anni fa”.

Un viaggio a piedi lungo il Lungomare Falcomatà, definito da D’Annunzio “il chilometro più bello d’Italia”, che si snoda tra i simboli cittadini: la Cattedrale di Maria Santissima Assunta, l’imponente Castello Aragonese e, custodi di una “bellezza che non conosce tempo”, i maestosi Bronzi di Riace.

Il Racconto dei Sapori

​Ma, come è naturale per lo chef, è la tavola a trasformarsi in racconto. Borghese esalta i prodotti iconici del territorio, vere e proprie espressioni del sole e del mare calabrese:

Il bergamotto, dal sapore che “sa di sole”.

​La ‘nduja, il cui piccante “ti accende il sorriso”.

​Il pesce spada alla ghiotta, un piatto che racchiude “pomodoro, olive, capperi e tutto il mare dentro”.

L’arrivo di “4 Ristoranti” in città non è solo un evento televisivo, ma un’importante vetrina per promuovere l’immagine, la storia e la gastronomia reggina, offrendo una visibilità significativa a livello nazionale per far conoscere al grande pubblico la “pazzesca” Reggio Calabria.