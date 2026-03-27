Alessandro Circiello, il volto della sana alimentazione, tra i protagonisti al Mediterranea Village dal 24 al 28 aprile

Ci sarà anche lo Chef Alessandro Circiello tra gli ospiti d’onore del Mediterranea Village, il nuovo format esperienziale che trasforma la Dieta Mediterranea in un percorso interattivo di salute e cultura.

L’evento si terrà dal 24 al 28 aprile 2026 presso l’Ente Fiera “G. Colosimo” di Catanzaro, consolidando il legame tra alta cucina e benessere psicofisico.

In un’epoca in cui la Dieta Mediterranea è riconosciuta a livello mondiale come Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO, la presenza di Alessandro Circiello assume un valore strategico.

Noto opinion leader nel mondo della salute e Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Lazio (FIC Lazio), lo Chef porterà sul palco la sua missione di divulgatore: insegnare che il cibo non è solo nutrimento, ma il primo strumento di prevenzione e benessere.

All’interno del Mediterranea Village, lo Chef Circiello non si limiterà alla performance culinaria, ma offrirà la sua profonda competenza per: valorizzare i prodotti locali e le filiere sostenibili attraverso showcooking educativi, nutrire la consapevolezza dei visitatori, spiegando le basi scientifiche e nutrizionali delle ricette mediterranee, dialogare con il Comitato Scientifico, composto da medici e docenti, per tradurre la scienza in piatti quotidiani equilibrati e gustosi.

“Avere con noi Alessandro Circiello significa offrire al pubblico un’esperienza di altissimo livello,” dichiarano gli organizzatori.

Mediterranea Village è ideato e prodotto da Planet Multimedia, realtà italiana specializzata in format educativi ed esperienziali, sotto la guida di Emanuele Gambino, imprenditore e creatore di progetti, quali Il Cervellone, High School Game e Travel Game che uniscono intrattenimento, educazione e partecipazione attiva.

Il coordinamento operativo del progetto è affidato alla project manager Graziella Cirillo, mentre Mac Media affianca l’organizzazione in qualiltà di partner strategico per lo sviluppo commerciale e la valorizzazione delle partnership territoriali e Roberto Talarico è il responsabile area artistica e comunicazione.

Mediterranea Village è un villaggio dinamico in cui il cibo diventa strumento educativo e il pubblico protagonista attivo di un percorso di consapevolezza, apprendimento e divertimento.

La mission di Mediterranea Village è educare divertendo, nutrire la consapevolezza e valorizzare il territorio. Il progetto insegna a capire, scegliere e vivere il cibo, utilizzando strumenti di gamification, esperienze immersive e intrattenimento intelligente.

Intanto, proseguono spedite le attività con gli studenti all’interno delle scuole della provincia di Catanzaro. Appuntamento, poi, dal 24 al 28 aprile 2026, all’Ente Fiera Giovanni Colosimo del capoluogo e, in seguito, in tutta Italia, per vivere un’esperienza educativa sul vivere bene.