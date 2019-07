Alessandro Quarta, il genio del violino, domenica 21 luglio a Reggio Calabria

Domenica 21 luglio alle ore 21.30 all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, il violinista, polistrumentista e compositore salentino di fama mondiale Alessandro Quarta presenterà live “Film Music“, il concerto con le più grandi colonne sonore di sempre al Reggio Live Fest 2019, il grande festival internazionale frutto della sinergia tra i due Festival “Alziamo il Sipario”, promosso dal Comune di Reggio Calabria e “Fatti di Musica”, nella sua trentatreesima edizione, diretto e organizzato da Ruggero Pegna, entrambi riconosciuti dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria “Grandi Festival Storicizzati Internazionali” per la “Valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”. L’ingresso è libero.

Ad accompagnare Alessandro Quarta e il suo fidato quartetto ci sarà la prestigiosa “Orchestra Roma Sinfonietta” che dirigerà egli stesso. Insieme a lui sul palco anche il pianista Giuseppe Magagnino.

«Ho sempre creduto che per fare una grande carriera ed arrivare al successo non basta solo il talento ma ci vuole molta disciplina e un’attenzione maniacale nella cura dei dettagli – racconta Alessandro Quarta – Ed è esattamente quello che faccio nella mia musica attraverso il violino, svestendolo dal frac per impreziosirlo di emozioni, di arte e cultura e di innovazione».

Il violinista, che quest’estate sarà inoltre ospite di alcune date del tour estivo de Il Volo, presenterà live anche i suoi brani “Libertango” e “Fracanapa”, estratti dall’ultimo album “Alessandro Quarta Plays Astor Piazzolla”.