Alici marinate in vaschette sott’olio richiamate per presenza di larve di Anisakis

Il ministero della Salute ha annunciato sul portale del dicastero dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi delle “Alici marinate in vaschette sott’olio” in vaschette da 200 gr del marchio OPRAMOLLA MARIO EREDI S.R.L. ma prodotte da Artigiana Sud S.R.L. di Scafati in provincia di Salerno per un possibile rischio chimico per i consumatori.

Nel dettaglio, Il motivo del richiamo delle Alici Marinate in vaschette sott’olio sarebbe per la presenza di larve di anisakis nella materia prima lavorata (le alici) come comunicato dal fornitore. I lotti oggetto del richiamo alimentare sono 171022 – 271022 – 071122 – 221122 con scadenze 17/04/23 – 27/04/23 – 07/05/23 – 22/05/23.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a chi dovesse trovarsi una di queste confezioni di alici di non consumarle ma restituirle al punto vendita interessato.

Le larve di Anisakis, lunghe tra 1 e 3 cm, possono essere viste a occhio nudo e infettano facilmente alcune specie ittiche. Le larve del verme anisakis sono facilmente riconoscibili.

Sembrano dei piccoli filamenti di circa 3 cm, spesso arrotolati su stessi. Dal colore che può variare dal bianco, al rosa o al giallastro, le larve di anisakis possono essere riconosciute anche a occhio nudo.