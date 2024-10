Alimentari scaduti in un mini market, titolare multato

Gli agenti della Squadra Amministrativa del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro, insieme agli Ispettori Sanitari del Sian di Palmi, afferente all’Asp di Reggio Calabria, hanno eseguito un controllo in un mini market di Rosarno, trovandovi 165 kg di alimenti surgelati e non, di vario genere – tra vegetali, carne, gelati e dolciumi – in parte scaduti ed in parte senza tracciabilità, che erano conservati in un unico banco frigo a disposizione dei clienti.

Tutti i prodotti sono stati quindi sottoposti a sequestro amministrativo e affidati in custodia alla titolare del market, con l’obbligo di tenerli nelle condizioni in cui si trovano a disposizione dell’autorità amministrativa competente, che provvederà alla distruzione.

Alla stessa commerciante sono state inoltre irrogate sanzioni amministrative per oltre 1500 euro.