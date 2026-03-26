Alimenti scaduti e conservati male, sequestrata nel catanzarese una tonnellata di cibo

I carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro nel corso di una serie di controlli condotti in coordinamento del personale dal Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro di Catanzaro hanno sequestrato oltre una tonnellata di cibo, all’interno di un negozio dedito alla vendita di prodotti alimentari.
Gli alimenti sono stati trovati in condizioni inaccettabili per la vendita: scaduti ed in cattivo stato di conservazione.
Motivo questo che oltre al sequestro ha fatto scattare una sanzione di oltre 3.500 euro per il titolare, con immediata sospensione dell’attività.