Alitalia “risponde” a EasyJet: “Calabria, come te, non c’è nessuno”

“Calabria, come te, non c’è nessuno! Vola a scoprire le meraviglie di questa terra con uno sconto speciale del 20%”.

Alitalia , in evidente risposta alla pessima campagna pubblicitaria di EasyJet, ci invita ad esplorare questa “terra unica per i suoi abitanti che accolgono sempre a braccia aperte e con il sorriso, per i luoghi, incantevoli e suggestivi come il Parco Nazionale della Sila, unica per la sua storia segnata da opere senza tempo, come i Bronzi di Riace e unica per il suo mare bellissimo con 14 spiagge che hanno ottenuto, nel 2020, il riconoscimento della Bandiera Blu“.

E ci suggerisce di farlo con uno sconto del 20% fino al 29 giugno e utilizzando il codice CALABRIA20 per atterrare in questa terra straordinaria dal 1° luglio al 30 settembre. Ma il vettore italiano offre anche il codice sconto CAL20 per spiccare il volo dalla Calabria in tutta Italia e sempre dal 1° luglio al 30 settembre.