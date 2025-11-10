“All on stage”, l’Accademia di Catanzaro al Politeama con il suo “fashion show”

Porte aperte a tutta la città per il talento e la creatività degli studenti e delle studentesse della Scuola di Fashion Style dell’Aba che portano sul palco del Teatro “Foglietti” un anno di lavoro, tra ricerca e creazione di moda e gioielli

CATANZARO – Venerdì 14 novembre, il Teatro Politeama di Catanzaro apre le sue porte alla creatività con “ALL ON STAGE”, il Fashion Show 2025 dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che presenta le collezioni originali ideate e realizzate dalle studentesse e dagli studenti della Scuola di Fashion Style e Gioiello.

L’evento – giunto ormai alla sua quarta edizione – rappresenta il momento culminante di un intenso percorso formativo e progettuale che, sotto la guida dei docenti, ha visto i giovani creativi dell’Accademia confrontarsi con tutte le fasi della costruzione di una collezione: dalla ricerca e ideazione alla prototipazione, fino alla realizzazione dei modelli finali e alla loro promozione visiva.

“ALL ON STAGE” nasce nell’ambito del progetto Performing, sostenuto dai fondi PNRR, che pone l’accento sulla performance come linguaggio artistico, sull’azione spontanea e sull’impegno sociale verso il territorio. La sfilata si inserisce in questo quadro come un esperimento di apertura e di partecipazione, trasformando il palcoscenico del Politeama in uno spazio condiviso dove pubblico e protagonisti si incontrano, “tutti sulla scena”, per vivere da vicino il processo creativo della moda. Non solo abiti e gioielli, dunque, ma anche idee, tecniche e storie che raccontano un approccio inclusivo, consapevole e sostenibile, capace di unire innovazione e tradizione artigianale.

La sfilata vedrà in passerella, anzi sul palcoscenico, le creazioni di: Elia Anania, Anna Chiara Cozza, Benedetta Cerra, Davide Danieli, Marialetizia Gabriele, Benedetta Grano, Noemi Lagani, Vincenzo Lamonica, Davide Lucano, Lorena Macrillò, Matteo Mancuso, Ilham Osman, Giorgia Neri, Giulia Pandolfo, Caterina Pasquino, Andrea Perri, Miriam Pultrone, Erika Raimondo, Valentina Renda, Arianna Riganello, Erica Roberti, Georgiana Saviciuc, Ivana Trivieri, Lorenza Teducci e Maria Villella.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico, un’occasione unica per scoprire e sostenere i talenti emergenti del territorio e condividere il valore della formazione artistica e del design contemporaneo. Appuntamento alle ore 18:30 (ingresso entro le 18:15) di venerdì 14 novembre al Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro.