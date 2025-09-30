Alla Notte Bianca di Soverato lo spettacolo: “A suon di Varietà! Risate e musica da far battere il cuore”

La Compagnia dei Sognattori è lieta di annunciare la propria partecipazione alla Notte Bianca di Soverato, che si terrà il 4 ottobre.
L’appuntamento è in Corso Umberto I°, con lo spettacolo:
“A suon di Varietà!
Risate e musica da far battere il cuore”
Una serata ricca di musica, comicità ed emozioni, pensata per far divertire e coinvolgere tutta la cittadinanza.
Ore 21.00: apertura con il gruppo musicale Bruno & the Souldiers
Ore 21.30: a seguire, l’ingresso dei Sognattori con il loro Varietà.
Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme la magia della Notte Bianca!