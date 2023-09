Scenari tropicali di rara bellezza ed habitat naturali in cui crescono e si riproducono bellezze uniche.

Esistono bellezze ambientali che trasferiscono ai territori i caratteri dell’unicità, di beni preziosi da conoscere e da proteggere. E’ stato questo lo scopo pensato dall’assessore al turismo del comune di Squillace, il sociologo Franco Caccia, per l’iniziativa denominata “Alla scoperta della biodiversità della spiaggia di Squillace”.

L’iniziativa, inserita nella programmazione denominata R-estate a Squillace 2023, si è svolta nei giorni scorsi in collaborazione con l’associazione Copa-Bay, ente impegnato da anni nella promozione di sport acquatici e nella valorizzazione, in forma volontaria, di un angolo di spiaggia paradisiaco , annesso alla foce del fiume Alessi.

Si tratta di un luogo, ha precisato l’assessore Franco Caccia, caratterizzato dalla presenza di palme tropicali , di gigli di mare e di flora tipica dei sistemi dunali mediterranei. Abbiamo la fortuna di disporre di luoghi invidiabili in cui la vacanza diventa un’esperienza di vita ineguagliabile. Per favorire una più ampia e corretta conoscenza delle bellezze che caratterizzano questo tratto di spiaggia è stato chiamato Nicola Arena, guida ambientale e volontario del WWF.

Con un linguaggio semplice ed accessibile a tutti , il Sig. Arena ha fornito informazioni chiare sulla tipicità della flora e della fauna presenti. In questo tratto, ha precisato Nicola Arena, oltre ai gigli di mare, presenti in ampie quantità, si ritrovano altre testimonianza della biodiversità dei luoghi , tra cui la Elymus farctus, detta la gramigna delle spiagge, il poligono marittimo, la silene colorata.

La foce del fiume Alessi è anche luogo dove è possibile avvistare diverse specie di uccelli, sia stanziali che migratori. Tra le specie stanziali sono spesso visibili la gallinella d’acqua, il martin pescatore, la folaga, l’usignolo di fiume, la cannaiola. Sono spesso presenti anche Aironi cenerini e Garzette .

Nel periodo migratorio invece, ha concluso la guida ambientale, si può osservare la presenza di limicoli come il Corriere piccolo e il piro piccolo. La lista di uccelli rari è ben nutrita, ed anche per queste motivazioni l’area più prossima la foce costituisce un sito di sicuro interesse naturalistico. All’evento, oltre ad un nutrito ed interessato gruppo di appassionati e volontari ambientali, ha partecipato anche il consigliere regionale Pietro Raso, presidente della commissione ambiente della regione Calabria, il quale ha manifestato piena disponibilità a partecipare concretamente allo sviluppo di progetti per la valorizzazione di un’area unica nel suo genere.

Si sono quindi succeduti interventi da parte dei diversi partecipanti i quali hanno tutti sottolineato la bellezze dei luoghi ed espresso il desiderio di essere coinvolti in future iniziative di promozione del sito naturalistico di Squillace.

A conclusione dell’evento, i soci dell’associazione Copa-Bay, con la sapiente regia dei fondatori Leonardo Chiaravalloti e Gregorio Cacciola, hanno offerto ai partecipanti frutta e bevande, rigorosamente naturali, abbellite da fantasiose decorazioni artistiche. Natura, bellezze ed arte, sono ingredienti di un turismo di qualità su cui, siamo certi, Squillace continuerà a sviluppare idee e nuove progettualità.