Alla scoperta di Badolato Borgo: una giornata tra il “Cammino della Bellezza” e l’arte dei cantastorie

​Il borgo calabrese si prepara ad accogliere visitatori e appassionati per un doppio appuntamento all’insegna della lentezza, della tradizione popolare e della memoria storica.

​BADOLATO — Un’immersione totale nella storia, nell’architettura millenaria e nelle tradizioni più autentiche della Calabria. È questo lo spirito con cui martedì 2 giugno si apriranno le porte di Badolato Borgo per un duplice appuntamento culturale di grande spessore, volto a valorizzare il patrimonio artistico e immateriale del territorio.

​La giornata prenderà il via in mattinata sotto il segno della riscoperta consapevole. Alle ore 10:15, i partecipanti si ritroveranno presso l’incantevole cornice del Belvedere di Piazza Castello, punto di raduno e partenza per il suggestivo itinerario denominato “Cammino della Bellezza e della Lentezza”. Un titolo che è un vero e proprio manifesto programmatico: un invito a rallentare il passo per assaporare appieno gli scorci medievali, le chiese storiche, gli affreschi e le strette vie che caratterizzano questo borgo sospeso tra il mare e la collina.

​L’iniziativa, concepita come un cammino accessibile a tutti, prevede una partecipazione libera accompagnata da un contributo o offerta volontaria, a testimonianza di una formula aperta e inclusiva pensata per coinvolgere famiglie, turisti e residenti.

​Ma l’offerta culturale non si esaurisce con le luci del mattino. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17:00, l’attenzione si sposterà all’interno delle storiche mura di Palazzo Gallelli per un evento speciale che unisce l’arte visiva alla performance teatrale e musicale.

​I riflettori saranno puntati sulla mostra dal titolo evocativo “Pupi, Papatuli e Babbareddi”, un viaggio straordinario nel mondo della cultura e della memoria popolare. A rendere l’esperienza unica sarà la presenza dell’artista-autore Andrea Bressi, stimato cantastorie e ricercatore, che animerà la visita speciale conducendo il pubblico attraverso storie, aneddoti e canti tradizionali collegati alle opere esposte.

​L’evento pomeridiano rappresenta una rara occasione per toccare con mano le radici antropologiche del territorio attraverso la voce e l’estro di uno dei suoi interpreti più apprezzati. Tra narrazione teatrale e sonorità d’altri tempi, il pubblico di Palazzo Gallelli sarà guidato alla scoperta di figure e leggende che rischiavano di andare perdute, restituendo centralità alla figura del cantastorie come custode attivo del sapere locale.

​Per chiunque desideri ricevere ulteriori dettagli o riservare un posto, l’organizzazione ha messo a disposizione un recapito telefonico dedicato (+39 3384709111). L’appuntamento di martedì 2 giugno si preannuncia dunque come una tappa imperdibile per gli amanti del turismo lento e della cultura autentica.

​Redazione Cultura