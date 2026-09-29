Alla scoperta di Soverato: l’Istituto Maria Ausiliatrice incontra il territorio

In occasione del nuovo anno scolastico, l’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato ha scelto di accogliere i giovani studenti con un’uscita didattica sul campo, per conoscere e riscoprire il patrimonio storico e naturale della città.

Dalle radici storiche alla natura: il percorso delle Medie

Gli alunni della scuola secondaria di I grado, accompagnati dai rispettivi docenti, hanno avuto l’opportunità di esplorare le ricchezze storiche e naturalistiche del territorio.

A partire dal Giardino Botanico Santicelli, eretto nel 1980 su un’ex discarica esposta a sud-est della cittadella: nei suoi 56mila metri quadrati ospita numerose aree boschive con cipressi e corbezzoli e accoglie più di mille specie di piante tipiche mediterranee ioniche ed esotiche della macchia locale.

A seguire, i giovani esploratori si sono diretti verso la Torre di Carlo V: originariamente intitolata “Torre Galilea”, fu edificata nel Seicento allo scopo di difendere la costa dagli attacchi di pirateria di turchi e saraceni.

Nel 1863 passò a privati e venne ricostruita in stile neogotico. È stata un’esperienza completa che ha contribuito all’arricchimento del bagaglio culturale dei ragazzi, permettendo loro di sviluppare un profondo senso di appartenenza e identità territoriale.

Cittadinanza attiva e idee per il futuro: la “Soverato Challenge” del Liceo

Parallelamente, gli studenti del liceo hanno affrontato la “Soverato Challenge”, una sfida proposta dai docenti in cui i ragazzi, divisi in gruppi misti di diverse età, hanno affrontato prove dedicate all’ambiente per riflettere sull’importanza del paesaggio.

Prendendo spunto da una scheda operativa, ogni squadra ha individuato cosa potrebbe essere migliorato, valorizzato e reso più moderno all’interno della città.

Passeggiando per il lungomare, i liceali hanno individuato alcuni margini di miglioramento, soffermandosi in particolare sulla cura delle aree verdi e delle spiagge.

Di fronte a queste problematiche, tutte le squadre hanno elaborato proposte concrete per rendere Soverato più moderna, sicura e accogliente per le nuove generazioni, cimentandosi infine in un’attività promozionale con brevi video, scatti fotografici e interviste ai passanti.

Un ponte verso le istituzioni

L’iniziativa ha confermato la validità di un modello educativo dinamico, capace di unire la socializzazione, la collaborazione e la cittadinanza attiva.

Le idee elaborate dagli studenti verranno illustrate in un incontro istituzionale, a testimonianza del contributo concreto che l’Istituto Maria Ausiliatrice intende offrire alla crescita dell’intera comunità.