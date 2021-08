Allacci abusivi alla reta idrica, tre persone denunciate

Continuano i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, su tutto il territorio della Provincia, per contrastare l’illecito fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica, particolarmente diffuso in questo periodo di grave siccità.

I militari della Stazione di Cirò Superiore, al termine di accertamenti, eseguiti unitamente a personale della Congesi (società che gestisce il pubblico servizio idrico), hanno denunciato, alla competente Autorità Giudiziaria, un imprenditore agricolo del posto per furto aggravato, in quanto presso la sua azienda agricola, vi erano un contatore elettrico ed una tubazione in polietilene di tre chilometri, attraverso la quale l’acqua, proveniente dalla locale rete idrica comunale, veniva illecitamente raccolta all’interno di apposite cisterne.

A Belvedere Spinello, i carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato per lo stesso reato due coniugi del posto. I militari, unitamente a personale della società “Sorical”, hanno infatti proceduto al controllo di un ristorante/pizzeria, accertando che il citato locale ed un parco giochi adiacente, dei quali i citati coniugi sono rispettivamente responsabili, erano allacciati abusivamente alla condotta della rete idrica pubblica, senza alcuna autorizzazione e senza il previsto contatore idrico.