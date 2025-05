Allacci abusivi per non pagare l’energia elettrica, quattro denunce

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto (KR), in collaborazione con i tecnici Enel, hanno scoperto quattro allacci abusivi alla rete elettrica durante controlli mirati in abitazioni private. In tutte le case ispezionate era stato installato un bypass per eludere i contatori e sottrarre energia elettrica senza pagarla.

Al termine degli accertamenti, tre donne e un uomo del posto sono stati denunciati per furto di energia elettrica. I militari hanno sequestrato i cavi e il materiale utilizzato per manomettere gli impianti. Il danno economico è in corso di quantificazione da parte dei tecnici dell’azienda elettrica.