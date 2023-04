Allarme a Serra San Bruno: avvistato un grosso pitone

In zona via Giacomo Matteotti è stato avvistato un grosso pitone. E’ l’allarme lanciato dal sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, che avverte: “Ci siamo subito recati sul posto con i carabinieri della Stazione e i carabinieri forestali per gli accertamenti del caso. Subito dopo sono intervenuti i vigili del fuoco senza però trovare il serpente. Si prega di prestare la massima attenzione e di segnalare alle istituzioni eventuali avvistamenti”.

A cercare di rasserenare la comunità è Pino Paolillo del Wwf : “La specie, come tutti i serpenti appartenenti alla famiglia che comprende boa e pitoni non è assolutamente velenosa. Il pitone reale, non è aggressivo. Raccomandando, nel caso auspicabile in cui venisse nuovamente avvistato, di non ucciderlo, di mantenere comunque una distanza di sicurezza, e di contattare subito i carabinieri forestali e i vigili del fuoco”.