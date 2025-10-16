Allarme a Soverato: Tentativo di cattura di micini da una Colonia felina

Un episodio di grave allarme sociale e maltrattamento di animali è stato denunciato dall’associazione animalista AmiciMici, che lancia un appello alla cittadinanza per identificare i responsabili. I fatti si sarebbero svolti la sera di sabato 4 ottobre, in concomitanza con la “Notte Bianca” che ha animato il centro di Soverato.

​Secondo la segnalazione pervenuta all’associazione, alcuni ragazzi, presumibilmente di età compresa tra i 15 e i 17 anni, avrebbero tentato di catturare con la forza alcuni gattini appartenenti a una colonia felina gestita e accudita in zona Soverato centro. L’orario indicato per l’accaduto è intorno alle ore 20:00.

​La Dinamica Sospetta

​A sventare il gesto è stata una residente che stava passeggiando in compagnia del suo cane. Insospettita da movimenti anomali, la donna si è avvicinata scoprendo i giovani intenti a mettere i piccoli felini all’interno di buste di plastica.

​”Ci hanno segnalato un fatto gravissimo,” ha dichiarato un portavoce dell’associazione AmiciMici. “La signora, andando a controllare, si è resa conto che c’erano alcuni ragazzini […] che stavano tentando di catturare dei micini di una colonia gestita mettendoli in queste buste. Il fatto è GRAVISSIMO.”

​Appello e richiesta di giustizia

​L’associazione sottolinea la gravità dell’atto, definendolo come inqualificabile e inaccettabile. Oltre al potenziale maltrattamento e sequestro degli animali, il gesto mina l’impegno costante dei volontari che si occupano della gestione etologica e sanitaria delle colonie feline.

​L’associazione invita ora la popolazione di Soverato a prestare la massima attenzione e a denunciare immediatamente, contattando l’associazione stessa, qualsiasi avvistamento o comportamento sospetto riconducibile a tentativi di cattura o disturbo degli animali delle colonie.