Allarme a Vibo Marina: avvistata una Caravella Portoghese in località Pennello

Non è una medusa, anche se le somiglia molto, ma è decisamente più pericolosa. La Caravella portoghese (Physalia physalis) è approdata sul litorale di Vibo Marina, precisamente in località Pennello, facendo scattare immediatamente il protocollo di sicurezza ambientale e l’allerta per i cittadini.

​Il ritrovamento e l’intervento degli esperti

​La segnalazione è arrivata a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato dai tecnici dell’Arpacal, richiesto con urgenza dalla Guardia Costiera. L’esemplare rinvenuto sulla spiaggia è stato prontamente recuperato e inviato ai laboratori dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per le analisi di rito e per confermarne le caratteristiche biologiche.

​Identikit di un “alieno” pericoloso

​La Caravella portoghese non è un singolo organismo, ma un sifonoforo: una colonia di individui diversi che cooperano per la sopravvivenza. Tipica delle acque tropicali e dell’Oceano Atlantico, la sua presenza nel Mediterraneo è storicamente rara, ma gli esperti segnalano un preoccupante aumento degli avvistamenti dovuto al riscaldamento globale e al cambiamento delle correnti marine.

​Perché è pericolosa?

I suoi tentacoli possono estendersi per diversi metri e sono ricoperti da cnidociti, cellule urticanti che rilasciano una tossina molto potente. Il contatto con l’uomo può causare:

​Dolori lancinanti e bruciori intensi.

​Gravi irritazioni cutanee.

​Nei casi più critici, shock anafilattici o reazioni allergiche sistemiche.

​Le raccomandazioni del Comune

​L’amministrazione comunale di Vibo Valentia ha diffuso una nota ufficiale per invitare la popolazione e i turisti alla massima cautela. Ecco le linee guida da seguire:

​Non toccare: Evitare assolutamente il contatto con organismi che somiglino a meduse o con materiale trasparente e gelatinoso spiaggiato (anche se l’animale sembra morto, le sue cellule restano attive).

​Segnalare: In caso di avvistamento, sia sulla battigia che in mare aperto, contattare immediatamente la Guardia Costiera.

​Monitoraggio: Il Comune, in stretta collaborazione con Arpacal e le autorità competenti, manterrà alta la sorveglianza su tutto il tratto costiero per garantire la sicurezza della balneazione e del territorio.

​La situazione resta sotto controllo, ma la prudenza è d’obbligo: un incontro ravvicinato con questo predatore oceanico può trasformare una tranquilla passeggiata in mare in una seria emergenza medica.