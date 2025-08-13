Allarme botulino, annullati per precauzione alcuni eventi in Calabria


L’associazione italiana ristoratori di strada (Airs) di Confartigianato ha deciso di annullare per motivi precauzionali alcuni eventi previsti in Calabria. Il presidente Airs – Confartigianato, Alfredo Orofino, evidenzia che la decisione è stata presa “in via del tutto precauzionale a seguito dei recenti casi di botulino che hanno suscitato preoccupazione nell’opinione pubblica”.

“Pur essendo fermamente convinti della serietà, professionalità e scrupolosità dei nostri operatori street chef – scrive Orofino -, riteniamo doveroso mettere al primo posto la tutela della salute pubblica e contribuire a un clima di prudenza e fiducia. Ribadiamo che nessuno degli episodi recenti è in alcun modo collegato agli eventi da noi organizzati o ai nostri affiliati, ma vogliamo agire con responsabilità e trasparenza, in attesa che le autorità competenti facciano piena chiarezza sull’accaduto”.

Gli organizzatori auspicano di poter riprogrammare gli eventi in futuro, “portando come sempre qualità, cultura gastronomica e attenzione alla sicurezza”.

Al momento, tra gli eventi annullati rientrano quelli in programma nei prossimi giorni ad Amantea, Santa Maria del Cedro, Montauro e Crotone.