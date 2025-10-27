Allarme in Calabria: Taglio da 50 milioni di Euro alla SS 106 nella Legge di Bilancio

Brutta sorpresa per la Calabria all’esordio dell’iter parlamentare della nuova Legge di Bilancio. Tra le pieghe delle tabelle allegate alla Manovra, trasmesse al Parlamento, spunta infatti un inatteso definanziamento di 50 milioni di euro destinati a uno degli interventi infrastrutturali più cruciali e attesi del Mezzogiorno: l’ammodernamento della Statale 106 Jonica.

​Il taglio, che riguarda specificatamente l’annualità 2027, ha immediatamente innescato una veemente reazione politica, alimentando polemiche e tensioni sia tra maggioranza che opposizione.

​La Reazione del Governo: Salvini Chiede Chiarimenti

​Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, non ha tardato a manifestare la sua preoccupazione. Secondo fonti interne al Ministero, Salvini avrebbe espresso l’intenzione di chiedere immediati chiarimenti sui numerosi tagli che sembrano colpire il suo dicastero.

Il definanziamento sulla SS 106, in particolare, è stato segnalato come un “passo indietro” rispetto ai chiari impegni presi dall’Esecutivo per il miglioramento della viabilità e della sicurezza nel Sud Italia.

​L’Opposizione all’Attacco: “Scelta Incomprensibile”

​Dal fronte opposto, le forze di opposizione sono passate immediatamente all’attacco. Movimento 5 Stelle ed Europa Verde hanno denunciato con fermezza la decisione, bollandola come una “scelta incomprensibile” che penalizza duramente una delle regioni con maggiore bisogno di investimenti infrastrutturali. Il definanziamento viene visto come un affronto alle esigenze di sicurezza e sviluppo della Calabria.

​La “Strada della Morte” Nuovamente a Rischio

​La Statale 106, tristemente nota come la “strada della morte” a causa dell’elevato numero di incidenti mortali che vi si registrano ogni anno, è da decenni al centro di promesse di ammodernamento e messa in sicurezza che non trovano mai piena e rapida concretizzazione.

​Il nuovo taglio di 50 milioni di euro rischia ora di rallentare ulteriormente un percorso infrastrutturale già afflitto da cronici ritardi e continui rinvii. Per la popolazione calabrese, l’ennesimo stop rappresenta una potenziale beffa alla loro sicurezza quotidiana.

​La partita si sposta ora in Parlamento. L’attenzione è tutta puntata sull’esame della Legge di Bilancio: resta da vedere se, in sede di discussione e votazione degli emendamenti, sarà possibile trovare la quadra politica per reintegrare le risorse o se il taglio si rivelerà definitivo, con conseguenze potenzialmente pesanti sul futuro della mobilità e sulla sicurezza dei cittadini calabresi.