Allarme Pesce Scorpione in Calabria: “L’Alieno” veleno è arrivato nel Mediterraneo

Quella che sembrava una remota notizia proveniente da mari lontani è diventata una preoccupante realtà sulle coste calabresi. Il pesce scorpione (Pterois miles), una delle specie aliene più invasive e pericolose al mondo, ha fatto la sua comparsa ufficiale nel cuore del Mediterraneo ionico, confermando che l’ecosistema marino sta vivendo una trasformazione silenziosa e profonda.

​Gli avvistamenti, che hanno messo in stato di allerta biologi e pescatori, sono stati due:

​Un esemplare è stato catturato al largo di Le Castella (Crotone).

​Un secondo è stato fotografato da un subacqueo nelle acque di Marina di Gioiosa Ionica.

​Le Spine Veleno e la Minaccia per l’Uomo

​Il Pterois miles non è un ospite innocuo. Questo predatore, magnifico nell’aspetto ma letale, è armato di spine dorsali lunghe e sottili contenenti un potente veleno.

​ATTENZIONE: La tossina è in grado di provocare gravi e dolorose ferite non solo quando l’animale è in vita, ma anche diverse ore dopo la sua morte. La sua presenza richiede la massima cautela da parte di bagnanti, pescatori e operatori della pesca.

​La specie, originaria del Mar Rosso e dell’Oceano Indiano, è entrata nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, un fenomeno noto come “meridionalizzazione” o “lessepsian migration”.

​Il Mediterraneo cambia pelle: La Crisi Climatica

​La rapidità della sua diffusione non è casuale. Il principale fattore che ha favorito la colonizzazione di queste specie tropicali, come il pesce scorpione, è il riscaldamento globale e il conseguente innalzamento delle temperature delle acque.

​Il mare sta cambiando pelle: specie come il Pterois miles avanzano, trovando un habitat accogliente, mentre le specie locali tipiche del nostro mare arretrano o modificano i loro cicli vitali.

​Ecosistemi che si spostano: La stabilità ecologica a cui eravamo abituati è compromessa.

​Abitudini di pesca in discussione: La colonizzazione di nuovi predatori potrebbe alterare la catena alimentare, influendo sui nostri stock ittici e sulle tradizioni di pesca.

​Il Mediterraneo che conoscevamo forse non esiste più, e quello nuovo, popolato da “alieni” velenosi come il pesce scorpione, richiede un urgente sforzo di comprensione scientifica e di adattamento operativo per la sicurezza pubblica e la tutela della biodiversità.