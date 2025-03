Allarme Processionaria a Catanzaro, preoccupazione per la salute di animali e cittadini

Cresce la preoccupazione tra i residenti di località Giovino per l’invasione della Processionaria, il pericoloso lepidottero che sta infestando gli alberi della pineta lungo il litorale.

Gli abitanti segnalano che i bruchi, noti per la loro pericolosità sia per l’uomo che per gli animali, si stanno spostando dalle piante verso le abitazioni, creando una situazione di rischio in modo particolare per gli animali domestici, che vivono nei cortili delle case della zona.

La presenza della Processionaria è un problema ben noto nelle aree verdi, ma la sua proliferazione incontrollata nella pineta di Giovino sta allarmando sempre di più i residenti.

I peli urticanti di questi insetti possono causare reazioni allergiche gravi, irritazioni cutanee e problemi respiratori, sia alle persone che agli animali.

Come a tutti noto, i cani e i gatti sono i più esposti al rischio di gravi infiammazioni e, nei casi peggiori, necrosi della lingua se entrano in contatto con i bruchi.

Gli abitanti della zona chiedono un intervento urgente degli uffici comunali per avviare una disinfestazione mirata e proteggere la salute pubblica. “Abbiamo paura per i nostri bambini e per i nostri animali – denuncia un residente – La processionaria è ovunque e nessuno fa nulla per risolvere il problema.”

Il fenomeno si sta aggravando con l’arrivo della primavera e delle temperature più miti, favorendo la diffusione delle larve. I cittadini si appellano alle autorità affinché vengano adottate misure di contenimento efficaci, come la rimozione dei nidi e trattamenti specifici sugli alberi della pineta.