Allarme sicurezza a Soverato: Furto in appartamento in pieno giorno

Torna a farsi sentire, e con crescente preoccupazione, l’allarme sicurezza nel comune di Soverato.

La cittadina, già attenta al fenomeno dei reati predatori, è stata scossa da una nuova ondata di furti in appartamento, l’ultimo dei quali ha avuto luogo in pieno giorno, alimentando l’ansia tra i residenti.

​L’episodio più recente e significativo, che ha fatto scattare un campanello d’allarme tra la popolazione, è avvenuto in un appartamento situato nella zona centrale della città.

Stando alle prime segnalazioni, l’abitazione sarebbe stata svaligiata in orario diurno, un dettaglio che indica una notevole audacia da parte dei malviventi e mina la percezione di sicurezza anche nelle ore meno sospette.

La notizia del furto in pieno centro ha fatto rapidamente il giro della città, intensificando il clima di tensione già presente.

Molti cittadini si dichiarano ormai in apprensione, soprattutto chi vive in case isolate o chi è costretto ad assentarsi per lavoro durante il giorno.