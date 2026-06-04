​Allarme West Nile e Usutu nel catanzarese: la provincia è un’area ad alto rischio. Scattano obblighi e sanzioni

L’intero territorio della provincia di Catanzaro è stato classificato dal Ministero della Salute come “Area ad Alto Rischio” (AR) per la circolazione dei virus West Nile (Febbre del Nilo) e Usutu.

L’allarme e le relative linee guida sono stati formalizzati in una nota ufficiale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catanzaro, firmata dal direttore del Servizio Veterinario, il Dott. Giuseppe Caparello, e indirizzata a tutti i Sindaci dei Comuni della provincia.

​Trasmessi principalmente dalle punture delle zanzare comuni (Culex spp.), questi virus possono colpire sia l’uomo che gli animali, in particolare uccelli ed equidi. Per contrastare la diffusione, le autorità sanitarie hanno attivato un piano di sorveglianza integrata basato sull’approccio “One Health” (salute umana, animale e ambientale) che prevede obblighi tassativi per gli operatori del settore, raccomandazioni per i cittadini e severe sanzioni.

​Obbligo di notifica per gli allevatori: multe fino a 10.000 euro

​In base al D.lgs 136/2022, chiunque sia responsabile di animali (anche per brevi periodi o a fini familiari) ha l’obbligo di notificare tempestivamente, e comunque entro le 12 ore, qualsiasi sospetto di malattia al Servizio Veterinario dell’ASP. I segnali a cui prestare massima attenzione sono:

​Equidi (cavalli, asini, muli): sintomi neurologici come debolezza degli arti, andatura barcollante (atassia), incapacità di stare in piedi, tremori sottocutanei o paralisi facciali.

​Avicoli (aziende e allevamenti familiari): mortalità anomala o un improvviso aumento dei decessi tra i volatili.

​La mancata notifica o l’assenza di collaborazione con le autorità comporta sanzioni amministrative pecuniarie pesanti, che variano da 1.000 a 10.000 euro.

​Le regole per i cittadini nelle aree private

​Per ridurre la proliferazione delle zanzare, la cittadinanza è chiamata a rispettare precise norme igienico-sanitarie nei propri giardini, cortili e balconi:

​Eliminare i ristagni d’acqua: svuotare regolarmente sottovasi, bacinelle, secchi e contenitori. Anche pochissima acqua ferma permette lo sviluppo delle larve.

​Manutenzione delle grondaie: mantenerle pulite per garantire il corretto deflusso dell’acqua piovana.

​Trattamenti larvicidi: utilizzare periodicamente prodotti specifici (disponibili in commercio) nei punti in cui l’acqua non può essere rimossa, come tombini o pozzetti.

​Protezione personale

​Per difendersi dalle punture, soprattutto nelle ore del tramonto e durante la notte, si raccomanda di indossare abbigliamento di colore chiaro che copra braccia e gambe, utilizzare repellenti per insetti a base di DEET o Icaridina sulle parti scoperte e verificare l’integrità delle zanzariere alle finestre di casa.

​L’appello: attenzione alle trappole di monitoraggio

​L’ASP sta posizionando sul territorio trappole specifiche per lo studio degli insetti, chiaramente segnalate da cartelli informativi. È tassativamente vietato toccare, aprire o spostare questi dispositivi. Le trappole contengono ghiaccio secco (CO2) come refrigerante e il contatto accidentale può causare gravi ustioni da freddo.

​Il Servizio Veterinario dell’ASP di Catanzaro ha garantito la disponibilità operativa H24 per la gestione di qualsiasi sospetto clinico o segnalazione.