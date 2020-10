Allergene non dichiarato, Conad richiama corn flakes glassati

La tutela de consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo Conad, ha diffuso l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di un lotto di corn flakes glassati a proprio marchio perché nel prodotto è stata riscontrata la presenza di arachidi non dichiarate in etichetta.

I cereali da colazione interessati sono venduti in confezioni da 375 grammi con il termine minimo di conservazione 14/01/2022 (codice EAN 8003170016798). I corn flakes richiamati sono stati prodotti per Conad Soc. Coop. dall’azienda Molino Nicoli SpA, nello stabilimento di via Locatelli 6 a Costa di Mezzate, in provincia di Bergamo.

I cereali da colazione interessati sono sicuri per i consumatori che non soffrono di allergia alle arachidi. Le confezioni interessate dall’avviso, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono state già richiamate dai negozi ma nel caso si fosse già in possesso di uno dei suddetti prodotti con il lotto indicato si è pregati di restituirle al punto vendita Conad presso il quale sono state acquistate dove saranno rimborsati o sostituiti con un altro lotto dello stesso prodotto.