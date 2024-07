Allergene non dichiarato, richiamati tutti i lotti dei biscotti petit a marchio Fior di Forno

L’allerta alimentare e il ritiro dagli scaffali riguarda le confezioni dei biscotti incriminati dove non è indicata la presenza di latte e di prodotti da esso derivati

“Il prodotto non è idoneo al consumo da parte di persone allergiche al latte”. Con questa motivazione la catena Italy Discount,. al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, ha richiamato tutti i lotti e tutte le scadenze dei biscotti petit a marchio Fior di Forno.

Il motivo è la presenza di tracce di latte non dichiarato in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 grammi (EAN 8051763015147).

I biscotti petit richiamati sono stati prodotti e confezionati nello stabilimento di via Alcide De Gasperi 11, a Zenson di Piave, in provincia di Treviso. Sono coinvolti i punti vendita di Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Sardegna, Campania, Calabria e Puglia.

L’errata etichettatura ha comportato l’elevato rischio di consumo del prodotto da parte di cittadini allergici alle sostanze non indicate chiaramente all’esterno delle confezioni, nello specifico latte e derivati.

A scopo precauzionale l’azienda produttrice ha scelto di ritirare i biscotti petit dagli scaffali dei supermercati Italy Discount, dove sono commercializzati, segnalando l’episodio al ministero della Salute, diffondendo l’allarme sul proprio sito internet dedicato alla allerte alimentari e richiamo dei prodotti.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda alle persone allergiche alle proteine del latte di non consumare il biscotti sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.

I biscotti possono essere invece tranquillamente consumati senza rischio di conseguenze da coloro che non risultano allergici alle sostanze sopra citate.