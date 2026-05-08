Allerta alimentare: Conad richiama riso Carnaroli per eccesso di Cadmio


Il colosso della grande distribuzione ha disposto il ritiro precauzionale di alcuni lotti di riso a marchio proprio dopo controlli interni. Ecco i dettagli per i consumatori.

​BOLOGNA – Massima attenzione per chi ha acquistato riso nelle ultime settimane presso i punti vendita Conad. La cooperativa ha comunicato il richiamo precauzionale di alcuni lotti di Riso Carnaroli da 1kg a causa della presenza di Cadmio in quantità superiori ai limiti previsti dalle attuali normative di legge.

​Il provvedimento si è reso necessario a seguito di analisi di routine che hanno evidenziato la criticità chimica, spingendo l’azienda a intervenire tempestivamente per tutelare la salute dei consumatori.

​I dettagli del prodotto richiamato
​Il richiamo interessa esclusivamente i prodotti con le seguenti specifiche:
​Prodotto: Riso Carnaroli 1kg (Conad)
​Codice EAN: 8003170003866

​Lotti coinvolti: P26010B08 e P26010B5A
​Termine Minimo di Conservazione (TMC): 30/01/2028
​Stabilimento di produzione: Curti srl, Via Stazione 113, Valle Lomellina (PV)

​Cosa devono fare i consumatori
​Conad invita tutti i clienti che avessero già acquistato confezioni appartenenti ai lotti sopra indicati a non consumare il prodotto.

​Le confezioni possono essere riconsegnate presso qualsiasi punto vendita della catena dove è stato effettuato l’acquisto. I clienti avranno diritto a:

​La sostituzione con un altro prodotto.
​Il rimborso immediato dell’importo versato.

​Nota di sicurezza: Il Cadmio è un metallo pesante che, se assunto in quantità elevate o per periodi prolungati, può accumularsi nell’organismo. I controlli interni servono proprio a prevenire rischi sul lungo periodo, garantendo che i parametri restino entro le soglie di sicurezza stabilite dall’Unione Europea.

​Per ulteriori informazioni, i consumatori possono rivolgersi direttamente al personale dei punti vendita Conad sul territorio.